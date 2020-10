Bihar Assembly Election 2020: LJP chief Chirag Paswan says, PM Modi lives in my heart, I am his Hanuman: बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो के उपयोग को लेकर एलजेपी प्रमुख ने एक भावनात्‍मक बयान दिया है. इसका वीडियो सामने आया है. Also Read - Kerala Gold smuggling case: बीजेपी ने मांगा मुख्यमंत्री पिनरई विजयन का इस्तीफा

LJP प्रमुख चिराग पासवान ने कहा, "मुझे चुनाव प्रचार में पीएम की तस्वीर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, मैं उनका हनुमान हूं, मेरे दिल में उनकी तस्वीर बसती है. मैं अपना सीना फाड़कर इसे दिखा दूंगा. लेकिन मुख्यमंत्री को उनकी तस्वीर लगाने की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने हमेशा उनका अपमान और विरोध किया.

पासवान ने कहा, "मेरी पार्टी 20 साल पुरानी है, क्यों मेरी पार्टी की अपनी सोच और अपनी राय नहीं हो सकती? जितने भी BJP के वरिष्ठ नेता ये शब्द बोल रहे हैं मैं समझ रहा हूं कि सीएम इस बात को लेकर परेशान है कि LJP के अकेले चुनाव लड़ने से उनको नुकसान होने वाला है.

#WATCH I don’t need to use PM Modi’s photos for campaigning. He lives in my heart, I am his Hanuman. If needed, I’ll tear open my chest and show it: LJP chief Chirag Paswan#BiharElections pic.twitter.com/KhVPG4w2J2

