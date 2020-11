I have made no claim, the decision will be taken by NDA: Nitish Kumar:– बिहार के मुख्‍यमंत्री और जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार ने एक सवाल के जवाब में एक नया सस्‍पेंस पैदा कर दिया है. उन्‍होंने बिहार का मुख्‍यमंत्री कौन होगा के सवाल के जवाब में यह किया है. बिहार विधानसभा में चुनाव में जेडीयू 43 सीटों पर सिमट कर रह गई पार्टी के प्रमुख नीतीश कुमार से जब यह पूछा गया कि कौन मुख्‍यमंत्री होगा? इस पर नीतीश कुमार ने कहा, मैंने कोई दावा नहीं किया था, निर्णय एनडीए के द्वारा लिया जाएगा. Also Read - Diwali 2020 Preprations: लक्ष्मणपुरी में तैयार हो रहीं श्रीराम की खास मूर्तियां, इस बार रहेंगी आकर्षण का केन्द्र

बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में राजग 125 सीटें हासिल करके राज्‍य में एक बार फिर से सरकार बनाने जा रहा है. एनडीए की अगुवाई वाले महागठबंधन को 110 सीटों से ही संतोष करना पड़ा. इस गठबंधन में 70 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस को सिर्फ 19 सीटों पर जीत मिली. बिहार में पहली बार भाजपा जदयू से अधिक सीटें जीतने में सफल रही है. बीजेपी को जहां 74 सीटें मिली वहीं जदयू 43 सीटों पर सिमट कर रह गई है.

नीतीश सोमवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं

नीतीश कुमार अगले सप्ताह चौथे कार्यकाल के लिए बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, लेकिन शपथ ग्रहण की तिथि को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है.

एनडीए ने नीतीश को अपना नेता औपचारिक रूप से घोषित नहीं किया

राजभवन के सूत्रों ने कहा कि शपथ ग्रहण समारोह कब होगा, इसके बारे में उन्हें कोई संवाद नहीं मिला है. नीतीश कुमार को दोबारा शपथ ग्रहण लेने से पहले उन्हें राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपना होगा. राजग के नवनिर्वाचित विधायकों की औपचारिक बैठक अभी नहीं हुई है और राजग ने उन्हें अपना नेता औपचारिक रूप से घोषित नहीं किया है. हालांकि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भाजपा के शीर्ष नेताओं ने नीतीश को मुख्यमंत्री के रूप में समर्थन दिया है.

राजनीतिक हलकों में अटकलें

राजनीतिक हलकों में अटकलें लगाई जा रही हैं कि वह सोमवार को शपथ लेंगे. उसी दिन ‘भैया दूज’ त्योहार मनाया जाएगा, जिसे शुभ दिन माना जाता है. नीतीश के एक करीब सहयोगी ने कहा कि वे अगले सप्ताह चौथे कार्यकाल के लिए बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, लेकिन तिथि को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है. नीतीश, नवनिर्वाचित विधायकों और अपनी पार्टी जद (यू) के अन्य पदाधिकारियों से मिलने आज पटना स्थित पार्टी के राज्य मुख्यालय पहुंचे.