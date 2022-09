नई दिल्ली : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दिल्ली दौरे पर हैं. आज उनकी दिल्ली में महागठबंधन में सहयोगी कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की भी योजना है. इस बीच जब मीडिया ने उनसे विपक्षी एकजुटता और 2024 के आम चुनाव में उनकी प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के संबंध में प्रश्न पूछे तो उन्होंने कहा कि मेरी प्रधानमंत्री बनने की कोई इच्छा या आकांक्षा नहीं है.Also Read - गुजरात में राहुल गांधी ने लगाई वादों की झड़ी- सरकार बनने पर कर्जमाफी, मुफ्त बिजली और 500 में LPG सिलेंडर

नीतीश कुमार ने कहा, अगर समूचा विपक्ष एकजुट होगा तो अच्छा माहौल बनेगा. गौरतलब है कि नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल युनाइटेड (JDU) ने हाल ही में भाजपा के नेतृत्व वाले NDA का साथ छोड़ा है और अब वह एक बार फिर से महागठबंधन के साथ मिलकर बिहार में सरकार चला रहे हैं.

If the opposition will get united, then a good atmosphere will be created. I have no desire and no aspiration (to become prime minister): Bihar Chief Minister Nitish Kumar, in Delhi pic.twitter.com/GQW0jjf6oQ

