Bihar News: तेज हवा के झोंकों सें भारी-भरकम पुल गिर गया…..ये सुनकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे ना. बिहार के एक आईएएस ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से कहा कि-तेज हवा और आंधी से पुल गिर गया. ये जवाब सुनकर नितिन गडकरी भी चौंक गए और कहा-मुझे समझ में नहीं आता कि तेज हवाओं के कारण पुल कैसे गिर सकता है, कुछ गलती हुई होगी… हम पुल बनाने वाले मेटेरियल की गुणवत्ता से समझौता नहीं कर सकते. हमें इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए.Also Read - प्रशांत किशोर की बड़ी बात: नई सोच से ही बदलेगी बिहार की किस्मत, 30 साल में लालू-नीतीश ने क्या किया क्या दिया

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार के सुल्तानगंज में एक निर्माणाधीन सड़क पुल का हिस्सा गिरने के लिए ‘तेज हवाओं’ को जिम्मेदार बताने वाले एक वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी के बयान पर सोमवार को आश्चर्य जताया. बता दें कि गत 29 अप्रैल को सुल्तानगंज में गंगा नदी पर बन रहे सड़क पुल का एक हिस्सा आंधी के दौरान गिर गया था. हालांकि, इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं थी. Also Read - रब ने बना दी जोड़ी! बिहार के भागलपुर में 36 इंच के युवक को मिली जीवनसंगिनी, शादी में सेल्फी लेने की होड़

#WATCH…I don’t understand how can a bridge collapse due to strong winds, there must be some fault…We must aim for perfection without compromising quality…: Union Roads & Transport Minister Nitin Gadkari on the bridge collapse in (Sultanganj), Bihar (09.05) pic.twitter.com/riWGKq3YxL

— ANI (@ANI) May 10, 2022