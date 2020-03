पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को घोषणा की कि राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के इलाज का पूरा खर्च सरकार वहन करेगी. बिहार विधानसभा में नीतीश ने कहा कि कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के इलाज पर होने वाले सारा खर्च का भुगतान मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से राज्य सरकार करेगी.

मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा में कहा, राज्‍य सरकार मुख्‍यमंत्री चिकित्‍सा सहायता कोष योजना से नोवेल कोरोना वायरस प्रभावित लोगों का इलाज कराएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस से मौत होने की स्थिति में मृतक के निकटतम संबंधी को चार लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी.

Bihar CM Nitish Kumar at the state Assembly: If someone dies due to #Coronavirus then the next of the kin of the deceased will be given Rs 4 Lakh as compensation from the Chief Minister’s Relief Fund. https://t.co/zHNBMmTnR0

— ANI (@ANI) March 16, 2020