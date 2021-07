बिहार की नीतीश सरकार (Nitish Kumar) को बड़ा झटका लगा है. नीतीश सरकार में समाज कल्याण मंत्री मदन साहनी (Madan Sahni) ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. मदन साहनी ने नौकरशाही से नाराजगी जाहिर करते हुए अपना इस्तीफा दिया. उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें अच्छाी गाड़ी और अच्छा घर नहीं मिला. उन्होंने कहा कि अगर वह लोगों की सेवा नहीं कर पा रहे हैं तो मंत्री पद पर बने रहने का सवाल नहीं है. Also Read - तेजस्वी और तेजप्रताप यादव ने ली कोरोना वैक्सीन, पटना मेदांता में लगवाई रूस की Sputnik V

न्यूज एजेंसी ANI ने मदन साहनी के हवाले से कहा, 'मैं नौकरशाही के विरोध में इस्तीफा दे रहा हूं. मुझे जो गाड़ी या घर मिला मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि मैं अगर लोगों की सेवा नहीं कर सकता, अगर अधिकारी मेरी बात नहीं सुनते तो लोगों का काम नहीं चले. अगर उनका काम नहीं हो रहा हैं तो मुझे इसकी (मंत्री पद) आवश्यकता नहीं है.'

I'm resigning in objection against bureaucracy. I'm not satisfied with the residence or vehicle I received because if I can't serve people, if officers don't listen to me then work of people won't get done. If their work isn't getting done,I don't need this: Bihar Min Madan Sahni pic.twitter.com/IVFDjokH6A

— ANI (@ANI) July 1, 2021