Bihar News: बिहार में फिर एक पुल का अप्रोच रोड नदी में बह गया है. सबसे बड़ी बात ये है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पुल का आज ही उद्घाटन करने वाले थे. इससे पहले पिछले महीने की 15 तारीख को गोपालगंज के सत्तरघाट पुल का अप्रोच उद्घाटन के कुछ ही दिनों में टूट गया जिसके बाद राज्य सरकार की काफी बदनामी हुई थी. दोनों घटनाओ में फर्क बस इतना है कि उस पुल का अप्रोच रोड सीएम नीतीश कुमार के उद्घाटन करने के बाद टूटी थी. Also Read - बिहार में विकास हुआ फेल, तो सुशांत के सहारे चुनावी नैया पार करने की कोशिश: शिवसेना

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को छपरा में बंगरा घाट मेगा ब्रिज का उद्घाटन वीडियो कांफ्रेंसिंग से करना था, लेकिन इस पुल की अप्रोच रोड उद्घाटन से पहले ही बह गया. बिहार अभी बारिश, बाढ़ के साथ कोरोना की मार झेल रहा है. इसके साथ ही बिहार में विधानसभा चुनाव सिर पर है. लिहाजा, उद्घाटन समारोह की प्रक्रिया भी विधिवत चालू है. Also Read - पॉलिटिकल गैम्बलर हैं नीतीश कुमार, हम बिहार में लाएंगे रामराज, कहा पप्पू यादव ने

Bihar: Approach path to the bridge, Bangra Ghat Mahasetu in Gopalganj collapsed earlier today, reportedly after flow from Saran Dam increased following damage in the dam. Also Read - बिहार में तेजस्वी से मिल रहे चिराग पासवान के सुर, सियासी बाजार गर्म

CM Nitish Kumar had inaugurated Bangra Ghat Mahasetu in Gopalganj, through video conferencing, today. pic.twitter.com/8FgLWYLPSZ

