पटना: बिहार में छठ पूजा के दौरान अलग-अलग जगहों पर दो हादसे हुए. जानकारी के अनुसार राज्य के औरंगाबाद जिले में छठ पूजा के दौरान मची भगदड़ में दो बच्चों की जान चली गई. वहीं दूसरी घटना में समस्तीपुर जिले में घाट के समीप स्थित मंदिर की दीवार गिरने से दो महिलाओं की मौत हो गई. इन दोनों हादसों में कई लोगों के घायल होने की खबर है.

Bihar: Two dead after a stampede broke out during #chhathpuja at a ghat in Aurangabad yesterday pic.twitter.com/EmDjkvhRrR

— ANI (@ANI) November 3, 2019