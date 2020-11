India Today-My Axis Exit Poll: Tejashwi Yadav Most Popular Choice for Bihar CM : बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के तीसरे और अंतिम चरण का मतदान शनिवार शाम को संपन्न हो गया. बिहार चुनाव 2020 के अंतिम चरण में शाम 5 बजे तक कुल 52.80 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया था. 28 अक्टूबर और 3 नवंबर को बिहार चुनाव के पहले और दूसरे चरण में 71 और 94 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान हुआ था. तीन चरणों में हुए बिहार चुनाव की मतगणना यानी रिजल्ट 10 नवंबर को आएगा. हालांकि, तीन दिन पहले एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं. Also Read - Bihar Exit Polls Result 2020 updates: एग्जिट पोल में एनडीए को झटका, 138 सीटें तक जीत सकता है महागठबंधन

एक्सिस माई इंडिया (Axis My India) के सहयोग से इंडिया टुडे और आजतक के बिहार एग्जिट पोल के अनुमान में नीतीश को बड़ा झटका लगा है. India Today-Axis My India Exit Poll को उन सीटों की सटीक भविष्यवाणियों के लिए जाना जाता है जो प्रत्येक पार्टी जीतेगी.

इंडिया टुडे-माय एक्सिस एग्जिट पोल के अनुसार, राजद के तेजस्वी यादव बिहार के सीएम के लिए सबसे लोकप्रिय विकल्प बनकर उभरे हैं. 44 फीसदी लोग राजद के तेजस्वी यादव को अगले बिहार के सीएम के रूप में देखना चाहते हैं, जबकि 35 फीसदी चाहते हैं कि जदयू के नीतीश कुमार वापस सीएम हाउस आएं. LJP के चिराग पासवान को 7 प्रतिशत लोग CM पद के लिए पसंदीदा मानते हैं. आरएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा को एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल 2020 के 4 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा अगले सीएम के रूप में चुना गया था.

एग्जिट पोल में महिला वोटर्स के बीच तेजस्वी यादव सबसे लोकप्रिय हैं. तेजस्वी यादव को 43 फीसदी वोट मिले, नीतीश कुमार को 42 फीसदी और चिराग पासवान को 7 फीसदी वोट मिले हैं.

इंडिया टुडे-असिक्स माय इंडिया एग्जिट पोल ने कहा है कि बिहार में मतदाताओं के दिमाग में विकास और नौकरियों का मुद्दा हावी रहा. राज्य में किसकी सरकार बनेगी और कौन मुख्यमंत्री बनेगा? क्या एनडीए के नीतीश कुमार या महागठबंधन के तेजस्वी यादव होंगे? ये 10 नवंबर को पता चलेगा.