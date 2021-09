Indian Railway/IRCTC: बिहार में लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर हैं और बाढ़ से हालात लगातार बिगड़ते ही जा रहे हैं. पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, शिवहर, सीतामढ़ी, कटिहार, मुजफ्फरपुर, दरभंगा समेत कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं और तटीय इलाकों में कटाव जारी है. इस बीच समस्तीपुर- दरभंगा रेलखंड के हायाघाट स्टेशन के पुल संख्या 16 पर बाढ़ का पानी आने से अगले आदेश तक रेल परिचालन बंद कर दिया गया है. कई ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं, कई ट्रेनों का रूट डायवर्ट कर दिया गया है.Also Read - IRCTC/Indian Railway: चलेंगी 40 जोड़ी त्योहार स्पेशल ट्रेनें, अब दशहरा-दीवाली-छठ में नहीं होगी दिक्कत

पूर्व मध्य रेलवे ने बागमती नदी का पानी बढ़ने से बाढ़ का पानी पुल के गाडर को छूने लगा है. जिसके कारण रेल परिचालन बंद करने का फैसला किया गया और कुछ पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया गया. वहीं, कुछ ट्रेनों के रूट को डायवर्ट कर दिया है. इसके अलावा कुछ ट्रेनों का आंशिक समापन समस्तीपुर स्टेशन पर किया गया है.

रेलवे के मुताबिक, दरभंगा से नई दिल्ली जाने वाली बिहार संपर्क क्रांति सहित कई ट्रेनों का रूट बदला गया है. जबकि कई ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट भी किया गया है. रेलवे ने बताया कि गाड़ी संख्या 02565/66 बिहार संपर्क एक्सप्रेस ट्रेनें अगले आदेश तक वाया सीतामढ़ी नरकटियागंज होकर चलेंगी.

वहीं, ट्रेन नंबर 01061/62 पवन एक्सप्रेस को मुजफ्फरपुर में शॉर्ट टर्मिनेट कर मुजफ्फरपुर से चलाया जाएगा. इसी तरह 04673/74 शहीद एक्सप्रेस का परिचालन समस्तीपुर स्टेशन से किया जाएगा. रेलवे ने कहा है कि जो यात्री अपनी यात्रा रद्द करना चाहते हैं, वे टिकट रिफंड करा सकते हैं.

REGULATION OF TRAINS FOR RAISING WATER LEVEL AT BRIDGE IN ECR SYSTEM pic.twitter.com/qoDZOYZ29s

— Eastern Railway (@EasternRailway) August 31, 2021