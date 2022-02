Fire Outbreak In Madhubani Railway Station: बिहार के मधुबनी रेलवे स्टेशन पर उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब वहां खड़ी एक ट्रेन में आग लग गई. हालांकि अच्छी बात यह रही कि ट्रेन का डिब्बा पूरी तरह खाली था. इस कारण किसी को नुकसान नहीं पहुंचा. बता दें कि स्टेशन पर मौजूद लोग आग पर काबू पाने के लिए आग पर पानी फेंकते दिख रहे हैं. ट्रेन में लगी आग का वीडियो भी सामने आ चुका है. बता दें कि इस घटना में ट्रेन की 5 बोगियों में आग लगी है, जिसे बुझाने का काम जारी है.Also Read - Indian Railways/IRCTC: रेलवे ने आज कैंसिल कर दी हैं मेल-एक्सप्रेस 400 ट्रेनें, करनी है यात्रा तो यहां चेक कर लें लिस्ट

#WATCH | Fire breaks out in an empty train at Madhubani railway station in Bihar pic.twitter.com/Rps2N8gwKk

— ANI (@ANI) February 19, 2022