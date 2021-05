Indian Railways/IRCTC:पूर्व दिशा की ओर जाने वाली ट्रेनों में हो रही भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे ने मई के पहले सप्ताह में इन ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेनें, समर स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है. ये सभी ट्रेनें पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से रात में रवाना होंगी. इन विशेष ट्रेनों में शनिवार को यानि एक मई को जयनगर के लिए एक विशेष ट्रेन रवाना हुई है और अन्य ट्रेनें सात मई तक अलग-अलग दिन चलेंगी. इन ट्रेनों के चलने से यूपी और बिहार के रेलयात्रियों को खास फायदा होगा. Also Read - Indian Railways Trains For Mumbai Gujrat and Bihar: भारतीय रेलवे ने चलाई स्पेशल ट्रेन, इन राज्यों तक पहुंच सकेंगे यात्री, देखें लिस्ट और टाइम टेबल

जानिए इन समर स्पेशल ट्रेनों के बारे में…. Also Read - Indian Railways/IRCTC: पूर्वी रेलवे ने कैंसिल की 7 जोड़ी ट्रेनें, नहीं मिल रहे यात्री; यहां देखें सभी रद्द ट्रेनों की फुल लिस्ट

दिल्ली-सहरसा के लिए गाड़ी संख्या 04490-यह विशेष ट्रेन दो मई रविवार और पांच मई को पुरानी दिल्ली से रात्रि 11 बजे प्रस्थान करेगी. मार्ग में यह मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, सीतापुर, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, कप्तानगंज, बगहा, हरि नगर, नरकटियागंज, बेतिया, सगौली, बापूधाम मोतिहारी, मुजफ्फरनगर, समस्तीपुर, बरौनी, बेगुसराय, खगड़िया, मानसी एवं सिमरी बख्तियारपुर स्टेशनों पर ठहरेगी. Also Read - Indian Railways/IRCTC: ढूंढे नहीं मिल रहे पैसेंजर, शताब्दी सहित कई पैसेंजर ट्रेनें की गई कैंसिल, यहां देखें पूरी लिस्ट

पुरानी दिल्ली-भागलपुर के लिए गाड़ी संख्या 04492- यह विशेष ट्रेन पुरानी दिल्ली से छह मई को रात 11.15 बजे रवाना होगी और रास्ते में इसका ठहराव कानपुर सेंट्रल, पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, पाटलिपुत्र, पटना साहिब, फतुहा, बख्तियारपुर, बाढ़, मोकामा, हाथीदह, लक्खीसराय, किउल, कजरा, अभयपुर, धरहरा, जमालपुर, बरियारपुर एवं सुलतानगंज स्टेशनों पर होगा.

पुरानी दिल्ली-दरभंगा गाड़ी संख्या 04494- पुरानी दिल्ली से यह विशेष ट्रेन चार मई को रात 11 बजे प्रस्थान करेगी और मार्ग में यह मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, लखनऊ, बाराबंकी, गोंडा, मनकापुर, बभनान, बस्ती, खलीलाबाद, गोरखपुर, देवरिया सदर, भटनी, भाटपर रानी, मैरवा, सिवान, छपरा, हाज़ीपुर, मुजफ्फरपुर, ढोली, समस्तीपुर, हायाघाट एवं लहरिया सराय स्टेशनों पर ठहरेगी.

पुरानी दिल्ली-कामाख्या गाड़ी संख्या 04496-यह विशेष ट्रेन सात मई को पुरानी दिल्ली से रात 11.15 बजे रवाना होगी और मार्ग में इसका ठहराव कानपुर सेंट्रल, फतेहपुर, प्रयागराज, पंडित दीन दयाल उपाध्याय, बक्सर, आरा, दानापुर, पाटलिपुत्र, बरौनी, बेगुसराय, खगड़िया, मानसी, नवगछिया, कटिहार, बारसोई, किशनगंज, न्यू जलपाईगुड़ी, जलपाईगुड़ी, न्यू कूचबिहार, न्यू अलीपुरद्वार, कोकराझार, न्यू बंगाईगांव, बरपेटारोड एवं रंगिया स्टेशनों पर होगा.