बिहार के नए DGP बने सीनियर IPS अफसर राजविंदर सिंह भट्टी, BSF में प्रतिनियुक्ति पर थे

पटना: बिहार सरकार ने रविवार को भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी IPS अधिकारी राजविंदर सिंह भट्टी को बिहार का नया पुलिस महानिदेशक (DGP ) नियुक्त किया गया है. आर एस भट्टी को सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) पूर्वी कमान के एडीजी के पद पर कार्यरत थे.

बिहार सरकार के गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है, “बिहार कैडर के 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी राजविंदर सिंह भट्टी को अगले आदेश तक बिहार के डीजीपी के रूप में नियुक्त किया जाता है.”