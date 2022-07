IRCTC Scam: रेलवे में जमीन के बदले नौकरी के मामले में बुधवार को सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के खास, उनके हनुमान कहे जाने वाले भोला यादव को गिरफ्तार कर लिया है. बिहार में सीबीआई इस मामले में सुबह से चार जगहों पर छापेमारी कर रही है.Also Read - Monkeypox In Bihar: पटना में मिली मंकीपॉक्स की संदिग्ध मरीज, मचा हड़कंप, जांच के लिए सैंपल पुणे भेजने की तैयारी

सीबीआई ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ 2004-09 में रेलवे में 'ग्रुप डी' की नौकरियों के बदले पटना में एक लाख वर्ग फुट जमीन कथित तौर पर लेने के आरोप में एक नई प्राथमिकी दर्ज की थी. सीबीआई अधिकारियों ने ये जानकारी दी थी. यह मामला तब का है जब संयुक्त प्रगतिशील मोर्चा (संप्रग) सरकार के दौरान लालू रेल मंत्री थे.

CBI arrests Bhola Yadav, then OSD of former Railway Minister Lalu Prasad Yadav, in the alleged land for job case.

Searches underway at around four locations in Bihar pic.twitter.com/6PkAosUYJp

