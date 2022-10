IRCTC Scam: बिहार के उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की मंगलवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई,कोर्ट ने तेजस्वी यादव को राहत दिया और उनकी जमानत रद नहीं की है. साथ ही कोर्ट ने तेजस्वी को चेतावनी देते हुए कहा है कि आप एक प्रतिष्ठित पद पर हैं, सोच समझकर बयान दिया करें.Also Read - CBI ने नौ घंटे तक किए सवाल, पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया का दावा- मुझे AAP छोड़ CM बनने का ऑफर मिला

दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में मंगलवार को आईआरसीटीसी घोटाला मामले की सुनवाई हुई है और तेजस्वी के पेशी के दौरान सीबीआई ने तेजस्वी के दिए जवाब का विरोध किया. मामले में तेजस्वी यादव के वकील ने कोर्ट में उनका जवाब दाखिल किया, जिसका सीबीआई ने विरोध जताया.

तेजस्वी यादव ने दाखिल किया अपना जवाब

कोर्ट में तेजस्वी यादव के वकील ने कहा, “तेजस्वी ने जो इंटरव्यू में कहा उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है. उन्होंने कहा, सीबीआई बात यूके की कर रही और जा रही है जापान. सीबीआई बताये कि आईआरसीटीसी केस में मैंने किस शर्त का उल्लंघन किया. मैं लैंड फॉर जॉब स्कैम में आरोपी नहीं हूं.”

Tejashwi Yadav’s lawyers submit that I am in opposition parry and raising questions on wrongdoings of the Govt is my duty. CBI and ED are being misused by the present Govt… All opposition party members feel the same. https://t.co/m5vstzqhLz

— ANI (@ANI) October 18, 2022