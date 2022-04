Bihar News: बिहार में शुक्रवार को राबड़ी देवी के घर पर आयोजित इफ्तार पार्टी में पैदल चलकर नीतीश कुमार क्या पहुंचे…राजनीतिक गलियारे में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है. क्या नीतीश कुमार ने राजद की इफ्तार पार्टी में जाकर भाजपा को बड़ा संदेश दिया है या फिर से महागठबंधन पर मेहरबानी दिखाने वाले हैं. ऐसी कई तरह की अटकलें बिहार में तेज हो गई हैं. इन सबके बीच लालू यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव ने बड़ा बयान देकर अटकलबाजी को हवा दे दी है. अब केंद्रीय गृहमंत्री और भाजपा के चाणक्य कहे जानेवाले अमित शाह आज बिहार दौरे पर पटना पहुंचने वाले हैं, लेकिन वे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात नहीं करेंगे.Also Read - अब बिहार में खेल होगा....लालू के लाल तेजप्रताप ने दिया बड़ा बयान-नीतीश चाचा आए थे, सीक्रेट बात हुई है, देखें वीडियो

अमित शाह आज बिहार दौरे पर रहेंगे, जिसके लिए वे सुबह 10 बजे दिल्ली से पटना पहुंचेंगे. वहां से वे सीधे रोहतास जाएंगे, जहां जगदीशपुर में गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 1857 के विद्रोह के नायकों में से एक, बाबू वीर कुंवर सिंह की स्मृति में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेंगे और फिर गया से सीधा दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे. ये कार्यक्रम भाजपा द्वारा आयोजित किया गया है. Also Read - नवनीत राणा के घर के बाहर शिवसैनिकों का हंगामा, राणा दंपत्ति बोले- मुंबई पुलिस नहीं जाने दे रही बाहर | LIVE

