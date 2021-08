Caste based Census Issue, Bihar, CM Nitish Kumar, PM Modi, meeting time, : बिहार में जाति आधारित जनगणना के मुद्दे का गर्माने के बीच आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्‍य के मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार को मिलने का समय दे दिया है. यह जानकारी स्‍वयं सीएम नीतीश कुमार ने अपने टि्वटर हैंडल पर जानकारी शेयर की है. जाति आधारित जनगणना करने के लिए बिहार के प्रतिनिधि मंडल से मिलने का समय प्रधानमंत्री ने आगामी 23 अगस्‍त को दिया है.Also Read - Municipal Elections: बंगाल में दुर्गा पूजा से पहले कराए जा सकते हैं निकाय चुनाव, भाजपा के लिए अग्नि परीक्षा का समय

CM नीतीश कुमार ने ट्वीट कर कहा, ” जाति आधारित जनगणना करने के लिए बिहार के प्रतिनिधि मंडल के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा था. आदरणीय प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद कि 23 अगस्त को मिलने का उन्होंने समय दिया.” Also Read - पीएम मोदी ने अफगानिस्तान पर चर्चा के लिए की बैठक, सरकार के प्रमुख मंत्री रहे मौजूद

I had sought an appointment with the PM to meet him along with a delegation from Bihar to conduct the caste-based census. We have been given time on August 23: Bihar CM Nitish Kumar

(File photo) pic.twitter.com/udEYstQBzW

— ANI (@ANI) August 19, 2021