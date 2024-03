Hindi Bihar

Jan Vishvas Rally India Alliance Mahagathbandhan Leaders Gathered On Stage In Patna Rahul Gandhi Akhilesh Yadav Lalu Yadav Tejashwi Yadav Know Who Said What

Jan Vishvas Rally: पटना में 'INDIA' गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन, एक ही मंच पर जुटे कई दलों के नेता; किसने क्या कहा, जानिए

इस रैली का आयोजन तो RJD ने किया, लेकिन इसमें वो कई नेता मौजूद हैं, जो INDIA गठबंधन में शामिल हैं.

Jan Vishvas Rally: आज महागठबंधन की पटना के एतिहासिक मैदान में रैली हो रही है. इस रैली को इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस (INDIA) के शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है. इस रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के नेता सीताराम येचुरी और RJD अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव भी मौजूद हैं. रैली में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) के महासचिव डी राजा सहित कई अन्य शीर्ष नेता शामिल हुए. रैली स्थल पर ‘महागठबंधन’ (जिसमें कांग्रेस, राजद और वामपंथी दल शामिल हैं) के समर्थकों की भारी भीड़ दिखी.

Trending Now

नीतीश फिर से आएं तो अब स्वागत न हो: मल्लिकार्जुन खड़गे

रैली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा- “आज इंडिया गठबंधन युद्ध के मैदान में भाजपा का सामना कर रहा है. एजेंसियों के माध्यम से भाजपा डर पैदा करने की कोशिश कर रही है.” हमें डराना संभव नहीं, हम उनके सामने झुकने के लिए नहीं हैं. नीतीश कुमार का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जो मजबूत नहीं हैं, वो वैचारिक रूप से लड़ नहीं सकते और अगर वह दोबारा आएं तो आपको (तेजस्वी यादव) उन्हें पार्टी में नहीं लेना चाहिए.”

You may like to read

परिवार को लेकर लालू का निशाना

लालू ने कहा कि नरेंद्र मोदी परिवादवाद पर हमला करते हैं. इनकी संतान नहीं है तो दूसरे की संतानों पर हमला करेंगे? इनको संतान क्यों नहीं है? संतान वालों को बोलते हैं कि परिवार के लिए लड़ रहे हैं. इनके पास परिवार नहीं है, तो हम क्या करें. इनकी (नरेंद्र मोदी) माता जी का अवसान हुआ. हर हिंदू ऐसे मौके पर शोक में बाल दाढ़ी छिलवाता है. इन्होंने ऐसा नहीं किया. कैसे हिंदू हैं. देश भर में नफरत फैला रहे हैं. राम रहीम के देश में नफरत फैलाते हैं.

राहुल गांधी बोले- केंद्र सरकार ने 73 प्रतिशत आबादी की उपेक्षा की

रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा. राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार समाज के वंचित वर्गों की 73 प्रतिशत आबादी की उपेक्षा कर रही है. देश में किसानों, युवाओं और वंचितों के साथ अन्याय हो रहा है. केंद्र सरकार की ‘अग्निवीर’ योजना को देश के युवाओं के खिलाफ बताते हुए कहा कि इसके तहत नौकरी पाने वालों की शहादत पर उन्हें अन्य शहीदों की तर्ज पर सरकारी सहायता नहीं मिल पाएगी. ‘‘देश में जब भी कोई (राजनीतिक) बदलाव आता है तो उसकी आंधी बिहार से शुरू होती है और यह तूफान देश के अन्य हिस्सों में भी फैल गया है. बिहार देश का राजनीतिक केंद्र है.’’

अखिलेश यादव ने क्या कहा?

‘जन विश्वास महारैली’ में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि एक तरफ उत्तर प्रदेश ’80 हराओ’ का नारा दे रहा है, वहीं बिहार भी ’40 हराओ’ का नारा लगा रहा है. अगर यूपी और बिहार दोनों की 120 सीटें चली गईं तो बीजेपी का क्या होगा?. 2024 में ‘संविधान मंथन’ होने वाला है। एक तरफ संविधान के रक्षक हैं और दूसरी तरफ दूसरी तरफ, संविधान को नष्ट करने वाले लोग हैं.”

RJD MY BAAP पार्टी: तेजस्वी

वहीं, तेजस्वी यादव ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारी पार्टी MY यानि मुस्लिम और यादव की पार्टी है. मैं कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी MY नहीं बल्कि MY BAAP पार्टी है. BAAP यानि B फॉर बहुजन, A अगड़ा, ए से आधी आबादी (महिलाएं), और पी से पिछड़ा.”

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Bihar की और अन्य ताजा-तरीन खबरें