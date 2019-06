पटना: जनता दल-युनाइटेड (जद-यू) ने रविवार को फैसला किया कि वह बिहार के बाहर भाजपा की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) का हिस्सा नहीं होगा. जद (यू) प्रमुख नीतीश कुमार के आधिकारिक आवास पर हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी ने जम्मू एवं कश्मीर, झारखंड, हरियाणा व दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनावों में अकेले उतरने का फैसला लिया.

Janata Dal United (JDU) will not be a part of National Democratic Alliance (NDA) outside the state of Bihar. JDU will fight the upcoming elections alone in J&K, Jharkhand, Haryana & Delhi. The decision has been taken in the party’s National Executive Meet today. pic.twitter.com/LfwMgZs2l3

— ANI (@ANI) June 9, 2019