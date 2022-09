Bihar Politics: मणिपुर में पार्टी के पांच विधायकों के बीजेपी में शामिल होने पर जेडीयू आक्रामक हो गई है. जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने कहा कि भाजपा धन-बल का प्रयोग कर रही है. महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में भाजपा ने जो किया उसे पूरे देश ने देखा. वे हमारी चिंता छोड़ दें और खुद की चिंता करे. 2024 में जुमलेबाज विदा होंगे. ललन सिंह ने कहा कि पीएम मोदी के लिए विपक्षी दलों का साथ आना भ्रष्टाचार है. वे जो चाहें कर सकते हैं लेकिन 2023 तक जद (यू) एक राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी. वहीं, जेडीयू के राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बीजेपी का ये पुराना रवैया है. बीजेपी बिहार में कुछ नहीं कर पाएगी. वे पहले से ही नीतीश कुमार को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे.विपक्ष की एकता को बनाने में नीतीश कुमार का बड़ा रोल है.Also Read - अब जदयू को लगा बड़ा झटका, मणिपुर में पार्टी के 6 में से 5 विधायक भाजपा में शामिल

उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि हम लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी हमारी पार्टी को बर्बाद करने में पहले से लगी हुई है. एनडीए में रहते हुए हम यह महसूस करते थे और आज यह बात साबित हो रही है. वहीं, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का कहना है कि मणिपुर में भाजपा ने भले हमारे विधायक तोड़ लिए, जनता हमारे साथ. हमारे नेता नीतीश कुमार पूरे देश को स्वीकार हैं. Also Read - ललन सिंह का बड़ा हमला, कहा- भ्रष्टाचार नहीं विपक्षी नेताओं से लड़ रहे हैं पीएम मोदी

We were saying that BJP is continuously trying to destroy our party. We felt it while being with NDA & it's proven today. Today, we're against them so their attacks will increase but we are ready to face them: Upendra Kushwaha, JD(U) on the merger of 5 Manipur JD(U) MLAs into BJP pic.twitter.com/brC4GlsQJG

— ANI (@ANI) September 3, 2022