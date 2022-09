Bihar News: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर विपक्षी दलों को एकजुट करने में जुटे हुए हैं. इस बीच जेडीयू अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने जी मीडिया से कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे यह समय आने पर पता चलेगा लेकिन यह बात जरूर है कि यूपी के फूलपुर, मिर्जापुर या अंबेडकर नगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की कार्यकर्ताओं की मांग है. लेकिन अभी समय नहीं है जब समय आएगा तो इस पर विचार किया जाएगा. उन्होंने कहा कि यूपी लोकसभा के क्षेत्र के हिसाब से एक बड़ा राज्य है. यूपी से बीजेपी के 65 सांसद हैं और वहां विपक्षी दल एक हो जाएंगे तो बीजेपी वहां से 65 से घटकर 15 पर आ जायेगी.Also Read - PM मोदी का 72वां जन्मदिन आज, राहुल गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल और नीतीश कुमार तक ने यूं दी बधाई

ललन सिंह ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तारीफ करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब दिल्ली गए थे तो मुलायम सिंह यादव से मुलाकात करने मेदांता अस्पताल गए थे. यहां पर अखिलेश यादव से अकेले में मुलाकात भी हुई थी. नीतीश कुमार सभी विपक्षी दलों को एकजुट कर रहे हैं. चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर (पीके) को लेकर एक सवाल का जवाब देते हुए ललन सिंह ने कहा कि पीके राजनीतिक व्यक्ति नहीं हैं. वह एक व्यवसायी है और अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए मार्केटिंग करते हैं. उन्हें जेडीयू में शामिल होने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है. वह खुद सीएम से मिलना चाहते थे. उन्हें किसी ने नहीं बुलाया था. Also Read - बिहार में फिर गर्माया 'विशेष राज्य के दर्जे' का मामला, नीतीश ने केंद्र को ठहराया जिम्मेदार; BJP हुई हमलावर

Bihar CM (Nitish Kumar) ultimately told him to meet the party’s national president. We talked for 1.5hrs in Delhi; told him to work within the party discipline & that everyone should accept the party’s decision irrespective of diff opinions: JDU chief Rajiv Ranjan Lalan Singh

