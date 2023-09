बिहार के डिप्टी स्पीकर का दावा- 'इंडिया' गठबंधन के नेता नीतीश कुमार को PM चेहरा मानने पर सहमत

बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्‍वर हजारी ने शनिवार को दावा किया कि विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेता नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद के चेहरे के रूप में पेश करने पर सहमत हो गए हैं. उन्होंने कहा कि इस संबंध में एक घोषणा निकट भविष्य में की जाएगी. शनिवार को नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित एक बैठक में भाग लेने के लिए सीएम आवास गए हजारी ने कहा, “पांच बार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का लंबा राजनीतिक करियर रहा है. पूर्व केंद्रीय मंत्री होने के नाते उनमें देश का अगला प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण मौजूद हैं. हर समाजवादी नेता नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है.

बैठक में जद-यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, वित्तमंत्री विजय कुमार चौधरी, जद-यू राज्य इकाई के प्रमुख उमेश कुशवाहा, जद-यू एमएलसी नीरज कुमार, अभिषेक झा, मंजीत सिंह और अन्य भी मौजूद थे. पूछे जाने पर नीरज कुमार ने कहा कि उन्हें ऐसे किसी घटनाक्रम की जानकारी नहीं है. कुमार ने कहा, “मुझे पता है कि बीजेपी के एक राज्यसभा सांसद ने एक बार कहा था कि नीतीश कुमार पीएम मैटेरियल हैं, जिनमें विपक्ष का प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनने की सभी क्षमताएं हैं. हालांकि, नीतीश कुमार पहले ही कई बार स्पष्ट कर चुके हैं कि उनका लक्ष्य कोई पद पाना नहीं है.

#WATCH | Maheshwar Hazari, JD(U) leader and Deputy Speaker of the Bihar Assembly says, “CM Nitish Kumar has all the qualities needed for PM…Whenever the INDIA alliance will announce the name for the PM candidate, it will be Nitish Kumar’s name…” pic.twitter.com/ardWTxxFNz

