नई दिल्‍ली: आखिर जनता दल यूनाइटेड ने अपनी पार्टी के उपाध्‍यक्ष प्रशांत किशोर और महासचिव व प्रवक्‍ता पवन वर्मा को बाहर का रास्‍ता दिखा दिया. बीते कुछ समय से प्रशांत किशोर और पवन वर्मा पार्टी नेतृत्‍व को अपने बयानों से मुश्‍क‍िलों में डाल रहे थे. एक दिन पहले जब जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर की पार्टी में एंट्री के बारे में राज से पर्दा उठा दिया था तो तीखी प्रतिक्रिया देते हुए प्रशांत किशोर ने मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार पर ही झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए यह तक कह दिया था कि आप कितना गिर गए. पार्टी से नि‍काले जानेे के बाद प्रशांंत किशोर नेे कहा, थैंक्‍यू नीतीश कुमार.

अमित शाह के कहने पर पार्टी में प्रशांत किशोर को लिया था: नीतीश कुमार

बता दें कि बिहार की राजधानी पटना में पार्टी मुख्‍यालय में आयोजित संगठन की मंगलवार को हुई बैठक में प्रशांत किशोर नजर नहीं आए थे. इस बारे में जब मीडियाकर्मियों ने जेडीयू चीफ नीतीश कुमार से पूछा तो उन्‍होंने कहा था, ”किसी ने चिट्ठी लिखी, जिसका मैंने जवाब दे दिया, कोई ट्वीट कर रहा है, उसे ट्वीट करने दीजिए. मुझे इसके साथ क्या करना है? पार्टी (जेडी-यू) में कोई भी तब तक रह सकता है, जब तक वह चाहे, अगर वह चाहे तो जा सकता है … क्या आप जानते हैं कि वह पार्टी में कैसे शामिल हुए? अमित शाह ने मुझे उसे शामिल करने के लिए कहा था.”

JD(U) leaders Prashant Kishor and Pavan Varma have been expelled from the party for indulging in ‘anti party activities’. pic.twitter.com/9U37LkrjZC

— ANI (@ANI) January 29, 2020