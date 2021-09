पटना: बिहार के गोपालपुर से जदयू (JDU) के विधायक नरेंद्र कुमार नीरज (MLA Narendra Kumar Neeraj) उर्फ गोपाल मंडल एक बार फिर विवादों में आ गए हैं. दरअसल इस बार वे अपनी हरकत को लेकर सुर्खियों में आ चुके हैं. इस बर नरेंद्र कुमार की एक तस्वीर वायरल हो रही है. यह तस्वीर ट्रेन के अंदर की है. इस तस्वीर में वे अंडरवियर और बनियान में दिख रहे हैं.Also Read - ट्रेन में अंडरवियर और बनियान में घूम रहे थे JDU के विधायक, बवाल मचने पर दी धमकी

विधायक की इस हरकत पर जब उसी डिब्बे में यात्रा कर रहे यात्रियों ने आपत्ति जताई तो वे भड़क गई और उन्होंने गाली-गलौच तक कर डाली. जानकारी के मुताबिक उन्होंने लोगों को जान से मारने की धमकी तक दी. हालांकि हालात बिगड़ने पर सूचना पाकर आरपीएफ और टीटीई पहुंच गए और दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामले को रफा-दफा कर दिया. Also Read - JDU ने नीतीश कुमार को बताया पीएम मटिरियलम, RJD बोली- 'बेकार मटिरियल हैं'

#WATCH I was only wearing the undergarments as my stomach was upset during the journey: Gopal Mandal, JDU MLA, who was seen in undergarments while travelling from Patna to New Delhi on Tejas Rajdhani Express train yesterday pic.twitter.com/VBOKMtkNTq

— ANI (@ANI) September 3, 2021