Bihar News: महागठबंधन में दरार, जीतन राम मांझी के मंत्री बेटे ने नीतीश कैबिनेट से दिया इस्तीफा

Bihar Minister, Bihar NEWS: बिहार में महागठबंधन (Mahagathbandhan) सरकार को आज बड़ा झटका है. पूर्व मुख्यमंत्री (former chief minister) व हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा (HAM) के संस्थापक जीतन राम मांझी (Jitan Ram Manjhi) के बेटे और बिहार के मंत्री (Bihar minister) संतोष सुमन ने आज सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है. पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे बिहार के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री पर थे.

अभी यह पता नहीं चल सका है कि संतोष सुमन का इस्तीफा स्वीकार किया गया है या नहीं.

HAM नेता संतोष कुमार सुमन ने बिहार के मंत्री पद से इस्तीफा देने का बाद कहा, मेरी पार्टी का अस्तित्व खतरे में था, मैंने इसे बचाने के लिए ऐसा किया..,”

यह पूछे जाने पर कि क्या उनकी पार्टी 23 जून को पटना में होने वाली विपक्षी पार्टी की बैठक में शामिल होगी, उनका कहना है. “जब हमें आमंत्रित भी नहीं किया गया था, जब हमें एक पार्टी के रूप में भी मान्यता नहीं मिली थी, तो हमें कैसे आमंत्रित किया गया होगा?”