पत्रकार की हत्या पर बिहार में गरमाई सिसायत, नीतीश पर भड़की BJP; कहा- जिम्मेदार हैं 'कुर्सी कुमार'

बिहार: अररिया (Araria) के रानीगंज में पत्रकार की हत्या ( Journalist Killed ) से अफरातफरी मच गई है. घटना आज सुबह 4 बजे की है. अपराधियों ने घर में घुसकर पत्रकार के सीने में गोली मार दी. गोलियों की आवाज सुनकर आस-पास के लोग जमा हो गए लेकिन तबतक अपराधी वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए. आनन-फानन में पत्रकार को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई. पत्रकार की पहचान विमल कुमार यादव के रूप में हुई है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. एसपी से लेकर सांसद तक घटना स्थल पर पहुंच चुके हैं. पत्रकार की हत्या के बाद राज्य की सिसायत में बवाल मचा हुआ है. भारतीय जनता पार्टी ने इसे लेकर नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला.

#WATCH | On the murder of Journalist in Bihar’s Araria

Union MoS Ashwini Kumar Choubey says, “There is no law and order rule in Bihar…Murders are rampant in the state…Criminals have their spirits very high in Bihar…Today, Bihar is emerging as a crime state in the… pic.twitter.com/j254VfAvp1 — ANI (@ANI) August 18, 2023