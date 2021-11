नई दिल्ली: बिहार में पत्रकार की हत्या कर दी गई है. अस्पतालों के भ्रष्टाचार को सामने लाने वाले पत्रकार की हत्या का आरोप नीतीश कुमार सरकार में मंत्री लेशी सिंह (Leshi Singh) और उनके भतीजे पर लगे हैं. पत्रकार के परिजनों ने लेशी सिंह को हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया है. इसे लेकर बिहार में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. अब इसे लेकर राजनीति तेज हो गई है. विपक्ष ने नीतीश कुमार (Nitish Kumar) सरकार पर करारा हमला बोला है.Also Read - बिहार में ज़हरीली शराब से करीब 40 मौतें, BJP ने कहा- शराबबंदी पर सरकार को चिंता की ज़रूरत

बता दें कि एक दिन पहले ही पत्रकार बुद्धिनाथ झा का अधजला शव मिला था. बुद्धिनाथ झा दो साल से पत्रकारिता कर रहे थे. इससे पहले जिला परिषद सदस्य भी रहे थे. बुद्धिनाथ झा की उम्र सिर्फ 22 साल थी. परिजनों का आरोप है कि एक नर्सिंग होम के खिलाफ बुद्धिनाथ झा शिकायतें भी कर रहे थे. इसे लेकर बुद्धिनाथ झा को परेशान किया जा रहा था, लेकिन बुद्धिनाथ ने ठान लिया था कि वह अनियमितताओं को लेकर अस्पतालों को बंद कराकर रहेंगे. Also Read - नीतीश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का दिया दिवाली का तोहफा, बढ़ा महंगाई भत्ता

बुद्धिनाथ की शिकायतों पर कार्रवाई भी हुई थी. एक रिपोर्ट के अनुसार बुद्धिनाथ झा की शिकायतों पर नौ नर्सिंग होम और लैब बंद करने के आदेश हुए. 4 नर्सिंग होने पर जुरमाना लगा. साथ ही इस साल 19 जांच घर और नर्सिंग होम बंद करने के आदेश हुए, लेकिन इसका खामियाजा बुद्धिनाथ झा को भी भुगतना पड़ा. 9 नवंबर को बुद्धिनाथ झा का अपहरण हुआ और 12 नवंबर को उनका शव मिला. Also Read - Bihar से लालू यादव पत्‍नी और बेटे के साथ दिल्‍ली पहुंचे, बोले- मेरी तबीयत ठीक नहीं है

What was his fault that he was killed? Just because he won the Zila Parishad polls & wanted to contest Assembly polls? Leshi Singh did this via her nephew. I don’t trust the local Police, it should be probed by others: Anulika Singh, Rintu Singh’s wife & Zilla Parishad member pic.twitter.com/UY5GdYFUsd

