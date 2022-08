Kartikeya Singh Resigns: विवादों में घिरे बिहार सरकार के मंत्री कार्तिकेय सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया. बिहार में नवगठित महागठबंधन सरकार (Mahagathbandhan Govt) में मंत्री पद की शपथ लेने के बाद से ही विवादों में घिरे विधि मंत्री कार्तिकेय सिंह (Kartikeya Singh) का आज ही विभाग बदला गया था. उनसे कानून मंत्रालय वापस ले लिया गया था और गन्ना उद्योग मंत्री का प्रभार दिया गया था. हालांकि देर रात उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया.Also Read - नीतीश की पुलिस ने BPSC के अभ्यर्थियों पर भांजी लाठियां, बिहार म्यूजियम के सामने एकत्रित हुए थे छात्र | Watch Video

Bihar Minister Kartikeya Singh, who was moved from the ministry of Law to be the Sugarcane Industry Minister of the state this morning, has resigned from his post. The CM has accepted his resignation & further sent it to the Governor: CM https://t.co/gZ71kCt9hp

