Bihar, Mayor, Katihar, Bihar News, Murder, Crime News, कटिहार: उत्तरी बिहार (Bihar) के कटिहार शहर के महापौर (mayor of Katihar) शिवराज पासवान (Shivraj Paswan) की गुरुवार रात को बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ कई गोलियां दागकर हत्या (shot dead) कर दी. एक पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी है. बदमाशों की गोली लगते ही मेयर शिवराज पासवान गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्‍हें तुरंत एक अस्‍पताल ले जाया गया, जहां उन्‍होंने दम तोड़ दिया.

Bihar | Katihar Mayor Shivraj Paswan was shot at by unknown miscreants. He succumbed to injuries while rushing to the hospital. pic.twitter.com/UDfqJFgQxj

— ANI (@ANI) July 29, 2021