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जमुई छेड़खानी का मुख्य आरोपी नंदन यादव पुलिस एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार, पैर में लगी गोली | VIDEO

Bihar News: पुलिस के साथ मुठभेड़ में मुख्य आरोपी नंदन यादव के पैर में गोली लगी है. वहीं, एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है. उसके पैर की हड्डी टूटने की बात सामने आई है.

Written by: Parinay Kumar
Updated: September 22, 2026, 4:01 PM IST
Jamui Encounter
पुलिस के साथ मुठभेड़ में मुख्य आरोपी नंदन यादव के पैर में गोली लगी है. (Photo: IANS)

Bihar News: बिहार के जमुई जिले में नाबालिग छात्रा से छेड़खानी और अभद्र व्यवहार का वीडियो वायरल होने के बाद मचे बवाल के बीच पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस के साथ एनकाउंटर में घटना का मुख्य आरोपी नंदन यादव घायल हो गया. न्यूज एजेंसी IANS ने पुलिस के हवाले से बताया कि नंदन यादव के पैर में गोली लगी है. उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना 19 सितंबर की बताई जा रही है. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान तेज किया था.

कैसे पकड़ा गया मुख्य आरोपी?

मुंगेर प्रक्षेत्र के पुलिस उपमहानिरीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि पुलिस टीम आरोपी की तलाश में पहाड़ी इलाके में पहुंची थी. इसी दौरान पुलिस दल पर हमला किया गया. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मुख्य आरोपी नंदन यादव घायल हो गया. उन्होंने बताया कि मामले में एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है. उसके पैर की हड्डी टूटने की बात सामने आई है और उसका भी इलाज कराया जा रहा है.

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क्या है पूरा मामला?

पुलिस के मुताबिक, जमुई के मड़वा पहाड़ी इलाके में 19 सितंबर की शाम एक नाबालिग छात्रा और उसके दोस्त को कुछ युवकों ने रोक लिया था. इस दौरान छात्रा के साथ अभद्र व्यवहार और छेड़खानी की गई, जबकि उसके साथ मौजूद युवक के साथ भी मारपीट की गई. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपियों की पहचान शुरू की थी.

SIT का गठन

पुलिस ने पहले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था और अन्य आरोपियों की तलाश के लिए SIT का गठन किया गया था. पुलिस के मुताबिक, वीडियो में दिखाई दे रहे कई लोगों की पहचान की जा चुकी है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही थी. मामले में पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को लेकर भी कार्रवाई शुरू की है.

राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप भी तेज

घटना का वीडियो वायरल करने वाले कई सोशल मीडिया प्रोफाइल के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की गई है. जमुई की इस घटना को लेकर बिहार में राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप भी तेज हो गया है. विपक्ष ने कानून-व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं, जबकि पुलिस का कहना है कि मामले में शामिल सभी आरोपियों की गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है.

(इनपुट: IANS से भी)

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परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

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