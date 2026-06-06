Khan Sir Controversy: खान सर नहीं करेंगे सरेंडर, उनका कोई दोष नहीं- वकील ने बताई आगे की क्या है रणनीति

Khan Sir Controversy: फैसल खान के वकील अरविंद कुमार महुआर ने कहा कि जब अग्रिम जमानत का रास्ता है तो अग्रिम जमानत याचिका दायर की जाएगी. ऐसे में खान सर सरेंडर क्यों करेंगे?

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Khan Sir Controversy: खान सर पर हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट की धाराएं लगाई गई हैं. (Photo: AI)

Khan Sir Coaching Centre Firing Controversy: फैसल खान उर्फ ‘खान सर’ (Khan Sir News) के कोचिंग पर हुई फायरिंग के मामले में नया अपडेट सामने आया है. खान सर सरेंडर नहीं करेंगे. फैसल खान के वकील अरविंद कुमार महुआर ने शनिवार (जून, 06, 2026) को यह जानकारी दी. इससे पहले खबरें आ रही थीं कि खान सर सरेंडर करने के लिए पटना सिविल कोर्ट पहुंच गये हैं. न्यूज एजेंसी IANS ने अरविंद कुमार महुआर के हवाले से खान सर सोमवार को अग्रिम जमानत लेंगे. उन्होंने कहा, ‘जब अग्रिम जमानत का रास्ता है तो अग्रिम जमानत याचिका दायर की जाएगी. ऐसे में खान सर सरेंडर क्यों करेंगे? पुलिस को गिरफ्तार करने के लिए कोर्ट से वारंट लेना पड़ेगा. इस मामले में खान सर की ओर से कोई रोल ही प्ले नहीं किया गया है.

क्या बोले खान सर के वकील?

उन्होंने कहा कि पुलिस की ओर से आरोप लगाया गया है. पुलिस ही इस केस में इनफॉर्मेंट है. इस मामले में पीड़ित भी कोई नहीं है और न ही किसी पीड़ित की ओर से कोई शिकायत की गई है. उन्होंने बताया कि बेल या सरेंडर को लेकर कोई याचिका दायर नहीं की गई है. वकील अरविंद कुमार ने कहा कि पुलिस को FIR करने और गिरफ्तार करने का अधिकार है और वो कुछ भी कर सकती है. उन्होंने बताया कि खान सर ने ही पुलिस को बुलाकर अपने गार्ड को हैंडओवर किया है. पुलिस जांच के लिए ले गई और FIR कर दी. एफआईआर में खान सर का नाम भी दर्ज कर दिया है.

Q1. खान सर के ऊपर लगी कौन-कौन सी धाराएं?

खान सर के खिलाफ यह FIR हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज की गई है.

Q2.क्यों विवादों में हैं खान सर?

खान सर के कोचिंग के बाहर फायरिंग हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने उनपर शिकंजा कसा.

Q3.किस आरोप में खान सर पर हुई FIR?

खान सर के गार्ड्स ने पुलिस को दिये बयान में बताया कि गोली उन्होंने खान सर के कहने पर चलाया था.

खान सर के कोचिंग पर फायरिंग का क्या है मामला?

यह मामला 2 जून को कोचिंग सेंटर में हुई झड़प से जुड़ा है, जिसके दौरान खान सर के बॉडीगार्ड्स के गोलियां चलाते हुए वीडियो सामने आए थे. पुलिस पहले ही दो गार्ड्स को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है. जांच के दौरान खान सर से भी पूछताछ की गई थी. पटना के SSP कार्तिकेय के शर्मा ने कहा, ‘मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की जा रही है.

खान सर के वकील ने कहा कि खान सर के संस्थान के एक प्राधिकारी की ओर से दूसरे संस्थान के डायरेक्टर और अन्य के खिलाफ गार्ड के साथ मारपीट करने का एक मामला दर्ज किया गया है. बिहार सरकार के मंत्री दीपक प्रकाश ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जो भी घटना घटी है, उसमें विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी. इस मामले पर संज्ञान लेते हुए पुलिस-प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जाएगी.