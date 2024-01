'अभी तो खेल शुरू हुआ है...', नीतीश कुमार के NDA में जाने पर बोले Tejashwi Yadav; जानें बयान के क्या हैं मायने | VIDEO

Bihar News: बिहार की राजनीति में हुए बड़े फेरबदल को लेकर राजद नेता तेजस्वी यादव का बयान आया है. नीतीश कुमार के महागठबंधन का साथ छोड़ने पर तेजस्वी यादव ने कहा कि अभी तो खेल शुरू हुआ है… अभी खेल बाकी है. न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए तेजस्वी ने कहा कि आप लिखकर ले लीजिए JDU पार्टी 2024 में ही खत्म हो जाएगी…” तेजस्वी ने कहा कि हमने नौकरी देने का काम किया है. 17 महीने जैसा काम पूरे देश में नहीं हुआ है. एक विभाग ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम किया, नियुक्ति पत्र देने का काम किया. हमने इनसे इतना काम करवाया, एक थके सीएम से इतना काम करवाया कि क्या कहें. हम कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं. हमें कोई नाराजगी नहीं है. उन्होंने कहा कि अभी तेज शुरू हुआ है..अभी खेल बाकी है.

#WATCH | On the INDIA alliance, RJD leader Tejashwi Yadav says, “INDIA alliance is strong. Jo hota hai ache ke liye hota hai…” pic.twitter.com/2Yu8zzd24x

— ANI (@ANI) January 28, 2024