Bihar is Poorest State in the India: बिहार कई जिले ऐसे हैं जो बेहद गरीबी से जूझ रहे हैं. इन जिलों में अधिकतर आबादी गरीबी रेखा से नीचे हैं और संघर्ष कर रही है. किशन गंज (Bihar Ka Kishanganj Sabse Gareeb) इनमें से बिहार का सबसे गरीब जिला है. जबकि 11 जिले ऐसे हैं जहां गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वालों की संख्या सबसे अधिक है. वहीं, बिहार की राजधानी पटना में सबसे अधिक अमीर हैं. पटना ज़िले में अमीरों की संख्या (Patna Me Sabse Zyada Ameer) सबसे अधिक है. मुजफ्फरपुर, गया और भागलपुर भी ऐसे जिले हैं, जहां अमीरों की ठीक-ठाक संख्या है. NITI Aayog Poverty Index में ये भी खुलासा हुआ की देश में बिहार सबसे अधिक गरीबों वाला राज्य है. बिहार की आधी से अधिक आबादी (51. 91 प्रतिशत) गरीब है. इस मामले में झारखंड देश में दूसरे नंबर पर है. झारखंड में 42.16 प्रतिशत गरीब (Poverty in Jharkhand) हैं. यूपी 36. 65 प्रतिशत (Poverty in UP) गरीबों के साथ इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है. जम्मू कश्मीर (Poverty in Jammu Kashmir) में सिर्फ 12. 58 प्रतिशत लोग गरीब हैं.

बिहार के जिलों की आर्थिक स्थिति को लेकर ये खुलासा नीति आयोग की रिपोर्ट (Niti Aayog Report on Bihar) में हुआ है. नीति आयोग की रिपोर्ट से पता चला है कि बिहार के 38 जिलों में से किशनगंज सबसे गरीब जिला है. नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, बिहार के पांच जिलों में 60 फीसदी लोग अमीर वर्ग के हैं, जबकि 11 जिलों में 60 फीसदी से ज्यादा लोग गरीब वर्ग के हैं.

सीमांचल क्षेत्र के अल्पसंख्यक बहुल किशनगंज जिले (KishanGanj) में गरीबी रेखा से नीचे (BPL) रहने वाले 64.75 प्रतिशत लोग हैं, इसके बाद अररिया (64.65 प्रतिशत), मधेपुरा जिला (64.43 प्रतिशत), पूर्वी चंपारण (64.13 प्रतिशत), सुपौल (64.10 प्रतिशत), जमुई (64.01 प्रतिशत), सीतामढ़ी (63.46 प्रतिशत), पूर्णिया (63.29 प्रतिशत), कटिहार (62.80 प्रतिशत), सहरसा (61.48 प्रतिशत) और शिवहर (60.30 प्रतिशत) से हैं.

इन जिलों में 50 फीसदी गरीब

इस बीच जिन जिलों में 50 फीसदी लोग गरीब श्रेणी में आते हैं, उनमें मुंगेर (40.99 फीसदी), रोहतास (40.75 फीसदी), सीवान (40.55 फीसदी) और भोजपुर (40.50 फीसदी) शामिल हैं.

पटना में सबसे अधिक अमीर

नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, पटना में अमीरों की संख्या सबसे ज्यादा मानी जाती है. 29.20 प्रतिशत पटना में अमीरों की श्रेणी में आते हैं, इसके बाद मुजफ्फरपुर, गया और भागलपुर जिले हैं. रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) को फटकार लगाते हुए कहा कि ‘उन्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए क्योंकि बिहार शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी सहित हर क्षेत्र में सबसे नीचे पहुंच गया है.’