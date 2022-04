बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, कोर्ट ने उनकी जमानत की अर्जी को स्वीकार करते हुए उन्हें एक लाख के निजी मुचलके पर जमानत दे की. बीते बुधवार को सीबीआई की ओर से कोर्ट को जवाब सौंपा गया था. जिसमें सीबीआई की तरफ से यह दलील दी गई थी की लालू यादव ने अपनी आधी सजा भी पूरी नहीं की है इसीलिए उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए. अदालत ने CBI की दलील को नकार दिया है और लालू के अधिवक्ता की अर्जी को स्वीकार कर लिया. लालू अब सलाखों से बाहर निकल सकते हैं. बताते चलें कि फिलहाल लालू यादव एम्स दिल्ली में इलाजरत हैं.Also Read - Bochahan By-Poll Result Declared: बिहार में भाजपा-वीआइपी को बड़ा झटका, बोचहां सीट राजद प्रत्याशी अमर पासवान की बड़ी जीत

RJD Chief Lalu Yadav granted bail by Jharkhand HC in a case related to Fodder scam

He has been granted bail on the uniform yardstick of half custody & health issues; he will be released soon. He will have to deposit Rs 1 lakh surety amount & Rs 10 lakh as fine, says his lawyer. pic.twitter.com/TNb2iBs6VC

