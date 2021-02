Lalu Prasad Yadav Bail: लालू प्रसाद यादव फिलहाल जेल में ही रहेंगे. लालू प्रसाद को जमानत नहीं मिली. लालू पिछले करीब 28 महीनों से जेल में बंद हैं. झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand Highcourt) ने उन्हें जमानत नहीं दी है. आज उम्मीद जताई जा रही थी कि लालू प्रसाद यादव को आज बेल मिल जाएगी और वह जेल से बाहर आ जाएंगे. लालू प्रसाद यादव की बेल याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि लालू की सजा अभी आधी पूरी नहीं हुई है, इसमें दो महीने का समय है. आधी सजा पूरी होने से पहले बेल नहीं दी जा सकती है. इसके साथ ही कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है. Also Read - Bihar RJD में जंग, जगदानंद पर बरसे तेजप्रताप यादव, कहा-इन लोगों की वजह से लालू हैं जेल में

लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) ने चारा घोटाला (fodder Scam) मामले में करीब 28 महीने से जेल में बंद हैं. कुछ दिन पहले हुई सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद (Lalu Prasad Yadav Bail News) की याचिका 19 फरवरी तक टाल दी थी. आज इस पर सुनवाई हुई. और आज भी लालू को जमानत नहीं पाई है. लालू और उनके समर्थकों को एक बार फिर निराशा हाथ लगी है.

Jharkhand High Court rejects RJD leader Lalu Prasad Yadav's bail plea in the Dumka treasury case, asks him to file a fresh petition after two months

