Lalu Prasad Yadav: करीब तीन साल बाद के बाद राजद प्रमुख लालू यादव वापस बिहार लौटे हैं. चारा घोटाला मामले में लालू यादव को सजा मिली थी, जिसके बाद वो जेल में रहे फिर तबियत खराब होने के बाद रांची के रिम्स में भर्ती रहे और फिर दिल्ली के अस्पताल में भर्ती किए गए. सजा से मुक्ति मिलने के बाद लालू यादव कुछ दिन दिल्ली में अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती के घर पर रहने के बाद रविवार को वापस पटना लौट आए हैं. पटना आने से पहले ही दिल्ली में लालू अपनी पुरानी रौ में दिखे और कांग्रेस को बड़ी चेतावनी दे डाली.Also Read - लालू यादव के बयान पर कांग्रेस बोली: उनका सम्मान करती है, उपचुनावों में फैसला जनता करेगी

बिहार लौटने के बाद तो अब लालू यादव अपने पहले वाले ही अंदाज में लौट चुके हैं. मंगलवार की सुबह लालू यादव ने सुबह-सुबह ट्वीट कर केंद्र की मोदी सरकार और बिहार की नीतीश सरकार पर जोरदार हमला बोला है. लालू यादव ने महंगाई और पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और अपने गंवई अंदाज में कहा-पेट्रोल-डीजल महंगा हो गया, करूआ तेल महंगा हो गया, अब आप ही बताइये सब्जी कैसे छौंकाएगा. देश में अब घी से महंगा तेल बिकेगा. Also Read - Bihar News: लालू के पटना पहुंचते ही 'तेजप्रताप' हुए नाराज, गुस्सा इतना कि जानिए क्या-क्या कह डाला...

देखें वीडियो….. Also Read - RJD चीफ लालू यादव के निवास के सामने बेटे तेज प्रताप पहले धरने पर बैठे, फि‍र की पिता से मुलाकात

#WATCH | "…Fuel prices are soaring, diesel is costing more than ghee…how will people make cook without kadwa tel (mustard oil)," says RJD chief Lalu Prasad Yadav pic.twitter.com/3dfU0SxkFg

— ANI (@ANI) October 26, 2021