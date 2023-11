Lalu Yadav ने केंद्रीय मंत्री पर निशाना साधा, राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री नहीं बनाते तो क्या तुम्हारी बीवी को बनाते?

पटना: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख (Former CM and RJD national president) लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) ने आज केंद्रीय मंत्री पर कहा, “हाजीपुर में जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, वे हमारी पार्टी में शामिल होने के लिए अप्रोच करते थे. राजद प्रमुख लालू यादव ने कहा, भाजपा ने उन्हें यादवों का मुख्यमंत्री बनाने की बात की थी… वे कहते थे कि लालू यादव ने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया, राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री नहीं बनाते तो क्या तुम्हारी बीवी को मुख्यमंत्री बनाते? राबड़ी देवी नहीं होती तो आज आरजेडी (RJD) और हमारी सरकार नहीं होती… ”

#WATCH | Patna, Bihar | Former CM and RJD national president Lalu Prasad Yadav says, “Wherever there is a BJP Government, Yaduvanshis are being broken. We will not let this happen. Like Lord Krishna protected the weak, our Government, our organisation provided 75% reservation -… pic.twitter.com/poUzDr3e74

— ANI (@ANI) November 14, 2023