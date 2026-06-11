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लालू यादव का 79वां जन्मदिन: गुलाब, ढोल-नगाड़ों के साथ हुई केक-कटिंग, आवास पर उमड़ा जनसैलाब

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री Lalu Prasad Yadav ने 11 जून को अपना 79वां जन्मदिन मनाया. इस मौके पर पटना स्थित आवास पर कार्यकर्ताओं ने केक काटकर, गुलाब भेंट कर और ढोल-नगाड़ों के साथ भव्य जश्न मनाया.

Written by: Farha Fatima
Published: June 11, 2026, 1:15 PM IST
लालू के घर समर्थक (image- IANS)
लालू के घर समर्थक (image- IANS)
  • लालू प्रसाद यादव के 79वें जन्मदिन पर उनके आवास पर कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ जुटी.
  • समर्थकों ने केक काटा, गुलाब भेंट किए और बैंड-बाजों के साथ जश्न मनाया.
  • राजद नेताओं ने उन्हें दीर्घायु होने और सामाजिक न्याय की लड़ाई जारी रखने की शुभकामनाएं दीं.
  • तेज प्रताप यादव ने भावुक पोस्ट लिखकर अपने पिता को प्रेरणा और महान नेता बताया.

बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव और राजद के मुखिया का 11 जून को जन्मदिन मनाया जा रहा है. उन्हें देश के तमाम नेताओं और पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से बधाइयां मिल रही हैं. आधी रात से ही राजद के कार्यकर्ता उनके आवास के बाहर एकत्रित हो गए और केक काटकर लालू यादव का जन्मदिन मनाया. लालू प्रसाद यादव के 79वें जन्मदिन को मनाने के लिए पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक बड़ी संख्या में राबड़ी आवास के बाहर इकट्ठा हुए. कार्यकर्ता गुलाब लेकर पहुंचे, केक काटा और बैंड-बाजे के साथ जश्न मनाया. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उन्हें ‘गरीबों का मसीहा’ बताया.

राबड़ी आवास पहुंचे लोग

एक कार्यकर्ता ने कहा कि हम सभी के अभिभावक लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन मनाने के लिए हम भी एकत्रित हुए हैं. उन्होंने गरीबों को आवाज, हक और अधिकार दिया है. एक अन्य ने कहा कि राजद परिवार के लिए आज खुशी का दिन है. लालू गरीबों और किसानों की आवाज बने. हमारी भी उम्र उन्हें लग जाए ताकि वे अपनी बाकी लड़ाई भी लड़ सकें. राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल और राजद विधायक भाई वीरेंद्र भी राबड़ी आवास पहुंचे. इस दौरान मंगनी लाल मंडल ने कहा कि जन्मदिन पर लालू प्रसाद यादव को शुभकामनाएं. वे दीर्घायु हों और सामाजिक लड़ाई में हमारा नेतृत्व करते रहें.

और पढ़ें: 'रिश्वत के पैसों से लालू परिवार ने खरीदी अचल संपत्ति', 'लैंड फॉर जॉब' केस में ईडी का कोर्ट में दावा

LALU birthday celebration

हमारी शुभकामनाएं उनके साथ

भाई वीरेंद्र ने कहा कि गरीबों की आवाज लालू प्रसाद यादव का आज जन्मदिन मनाया जा रहा है. बिहार में ही नहीं, बल्कि देश में उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है. हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं.

जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा, “उन्हें जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाई. लालू यादव लंबी उम्र जिएं और लोगों की सेवा के लिए अपनी पार्टी को सही दिशा में आगे बढ़ाते रहें. यही हम सबकी कामना है.”

तेज प्रताप यादव ने भावुक पोस्ट लिखी

वहीं तेज प्रताप यादव ने अपने पिता लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन के मौके पर सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट लिखकर बधाई दी है. उन्होंने लिखा कि मैं स्वयं को बेहद सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे आपका पुत्र होने का अवसर मिला. आपने मुझे सिर्फ जन्म ही नहीं दिया, बल्कि जीवन जीने का सही तरीका भी सिखाया. आप सिर्फ हमारे पिता नहीं हैं, बल्कि एक महान नेता, एक महान इंसान और एक प्रेरणा हैं. उन्होंने आगे लिखा कि अगर मेरी उम्र भी आपको लग जाए तो उससे बड़ी खुशी मेरे लिए कोई नहीं होगी, क्योंकि आपका स्वस्थ और मुस्कुराता हुआ चेहरा ही हमारी सबसे बड़ी ताकत और खुशी है.

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Farha Fatima

Farha Fatima

फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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