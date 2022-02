नई दिल्ली: राष्ट्रीय जनता दल (Rashtriya Janta Dal) के नेता लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) के बेटे तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) ने केंद्र सरकार से वाई श्रेणी (Y Category Security) की सुरक्षा की मांग की है. तेज प्रताप यादव ने अपने ट्विटर पर एक ट्वीट करते हुए लिखा कि भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) के साथ ही बिहार के पुलिस महानिदेशक को संबोधित करते हुए पत्र लिखा है. तेज प्रताप यादव ने कहा कि कुछ दिनों पहले मेरे आवास पर कुछ असामाजिक तत्वों ने बवाल मचाया, हंगामा किया था. मुझे जान से मारने की धमकी भी दी थी. इसलिए मुझे वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की जाएगी.Also Read - संजय राउत का बड़ा बयान- बीजेपी के कुछ नेता अगले कुछ दिनों में जेल में होंगे, नामों का खुलासा अगले 24 घंटे में

तेज प्रताप यादव ने कहा कि प्रतिदिन मुझसे हज़ारों लोग मिलने आते हैं. मैं भी लोगों से मिलता हूं. लोगों के बीच जाता हूं. मैं कई बार लोगों के लिए नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी जाता हूं. ऐसे में मुझे ख़तरा रहता है.

Bihar | Rashtriya Janata Dal leader Tej Pratap Yadav demands Y-Security from police in a letter to Director-General of police. pic.twitter.com/BEckV3P5OZ

— ANI (@ANI) February 14, 2022