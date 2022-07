Lalu Yadav Health Update: राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव (Lalu Yadav) को तबीयत बिगड़ने के बाद सोमवार की सुबह पटना के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया. न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक लालू यादव का इलाज पटना के पारस अस्पताल में चल रहा है. एक दिन पहले ही सीढ़ी से फिसलकर गिरने के बाद उनके दाहिने कंधे की हड्डी टूट गई थी और कमर में चोटें आई थीं. सोमवार सुबह तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें फिर से अस्पताल में भर्ती कराया गया है.Also Read - पटना में राबड़ी आवास की सीढ़ियां चढ़ते समय गिरे लालू यादव, कंधे की हड्डी में फ्रैक्चर; प्लास्टर चढ़ाया गया

Patna, Bihar | Lalu Prasad Yadav reached our emergency at around 3.30 am at night. His condition was unstable due to his recent shoulder accident. Doctors observing him in ICU, condition stable: Dr Asif Rehman, Medical Superintendent Paras hospital pic.twitter.com/0m1s1EUx7f

— ANI (@ANI) July 4, 2022