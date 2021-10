Bihar Politics: लंबे अंतराल के बाद राजद सुप्रीमो बिहार लौट रहे हैं और बिहार आने के ठीक पहले दिल्‍ली में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला है. लालू फिर से पूरी रौ में दिखे और कांग्रेस के प्रभारी भक्‍त चरण दास की राजनीतिक समझ पर सवाल उठाते हुए बड़ा हमला किया और कहा-वो तो भकचोन्हर है. बिहार में उचुनाव को लेकर राजद कांग्रेस के बीच हुए विवाद पर लालू ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोलते हुए कहा-क्या होता है राजद-कांग्रेस का गठबंधन. लालू ने पूछा कि क्‍या कांग्रेस को हारने के लिए सीट देते? अपना जमानत जब्त कराने के लिए सीट देते. बता दें कि आरजेडी व कांग्रेस में वार-पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया है.Also Read - बिहार के पूर्व सीएम जीतनराम मांझी ने कहा, मोदीजी, 15 दिन के लिए जम्मू-कश्मीर बिहारियों को सौंप दीजिए, फिर देखिए

लालू ने अपने दोनों बेटों तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) एवं तेजस्‍वी यादव (Tejashwi Yadav) के बीच किसी भी तरह की नाराजगी से साफ इनकार किया और कहा कि पार्टी में सबकुछ ठीकठाक चल रहा है.उपचुनाव में आरजेडी व कांग्रेस के बिगड़े रिश्ते पर लालू का पहली बार बयान आया है। बिहार में दोनों दल अलग-अलग चुनाव लड़ रहे हैैं और एक-दूसरे पर तीखे हमले भी कर रहे हैं। Also Read - Bihar Politics: लालू के लाल तेजप्रताप का बढ़ता जा रहा गुस्सा, नेताओं को चेताया-आने दो पापा को...

#WATCH | Delhi: RJD leader Lalu Prasad Yadav speaks on the breaking of party's alliance with Congress in Bihar. He says, "What is Congress' alliance? Would we have left everything to Congress for a loss? For losing of deposits?"

The RJD leader will go to Patna. pic.twitter.com/3IZpa41zuU

— ANI (@ANI) October 24, 2021