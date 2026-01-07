  • Hindi
भारत नहीं, लालू यादव के नाती ने इस देश में शुरू की मिलिट्री ट्रेनिंग, जानिये कौन हैं आदित्य

सिंगापुर में कानून के मुताबिक सभी पुरुष नागरिकों और दूसरी पीढ़ी के परमानेंट रेजिडेंट्स को 18 साल के होने पर 2 साल की फुल-टाइम की मिलिट्री सर्विस पूरी करनी होती है.

January 7, 2026
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और RJD प्रमुख लालू यादव (Lalu Yadav) के नाती आदित्य मिलिट्री ट्रेनिंग ले रहे हैं. आदित्य भारत नहीं, बल्कि सिंगापुर में मिलिट्री ट्रेनिंग ले रहे हैं. लालू यादव की बेटी और आदित्य की मां रोहिणी आचार्य (Rohini Acharya) ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी.रोहिणी ने बताया कि आदित्य सिंगापुर में नेशनल सर्विस के तहत अनिवार्य 2 साल की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग (Basic Military Training) करेंगे.

मां रोहिणी ने ट्वीट में क्या लिखा?

रोहिणी आचार्य ने ट्वीट कर लिखा, ‘आज मेरा दिल गर्व से भरा हुआ है. आज अपनी प्री -यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी करने के बाद 18 साल की उम्र में हमारा बड़ा बेटा आदित्य 2 साल की ‘Basic Military Training’ के लिए गया है. आदित्य .. तुम बहादुर , साहसी और अनुशासन के साथ रहने वाले हो…जाओ कमाल कर दिखाओ. यह हमेशा याद रखना जीवन की सबसे कठिन लड़ाइयों में ही योद्धा बनते हैं. हम सबों का सारा प्यार और हौसला हमेशा तुम्हारे साथ है.’

कौन है लालू यादव का नाती आदित्य?

आदित्य, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के 9 बच्चों में से दूसरी संतान रोहिणी आचार्य का बड़ा बेटा है. उसके पिता समरेश सिंह हैं जो पूर्व इनकम टैक्स कमिश्नर रैंक के अधिकारी राव रणविजय सिंह के बेटे हैं. आदित्य ने सिंगापुर में अपनी ट्रेनिंग से पहले अपनी प्री-यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी की. उसके दो छोटे भाई-बहन हैं.

उसने बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग (BMT) शुरू की है, जो सिंगापुर के नेशनल सर्विस (NS) फ्रेमवर्क के तहत शुरुआती ट्रेनिंग का चरण है. BMT को अनुशासन, शारीरिक फिटनेस, सहनशक्ति, टीम वर्क और लीडरशिप स्किल्स सिखाने के लिए डिजाइन किया गया है. ट्रेनीज़ को कड़ी शारीरिक ट्रेनिंग, ड्रिल और हथियार चलाने की बेसिक बातें, फील्ड ट्रेनिंग और मिलिट्री नैतिकता और तालमेल के बारे में सिखाया जाता है.

ट्रेनिंग के बाद क्या होता है?

BMT के दौरान परफॉर्मेंस के आधार पर लोगों को बाद में सिंगापुर आर्म्ड फोर्सेज (SAF) के अंदर खास भूमिकाएं दी जाती हैं. इनमें आर्मी, नेवी और एयर फ़ोर्स शामिल हैं. इसके अलावा नॉन-कॉम्बैट और सपोर्ट यूनिट्स में भी इनकी तैनाती होती है. दो साल की पूरी सर्विस खत्म करने के बाद उन्हें रैंक के आधार पर 40 या 50 साल की उम्र तक रिज़र्विस्ट की ज़िम्मेदारियां निभानी होती हैं.

सिंगापुर में अनिवार्य है यह ट्रेनिंग

आदित्य ने विदेशी वॉलंटियर के तौर पर सिंगापुर आर्मी जॉइन नहीं की है. वह अनिवार्य नेशनल सर्विस कर रहा है, जो सिंगापुर में कानून के मुताबिक जरूरी है. सिंगापुर के सभी पुरुष नागरिकों और दूसरी पीढ़ी के परमानेंट रेजिडेंट्स को 18 साल के होने पर 2 साल की फुल-टाइम सर्विस पूरी करनी होती है. यह सर्विस सिंगापुर आर्म्ड फोर्सेज (SAF), सिंगापुर सिविल डिफेंस फोर्स (SCDF) या सिंगापुर पुलिस फोर्स (SPF) में हो सकती है.नेशनल सर्विस सभी योग्य लोगों पर समान रूप से लागू होती है और जो लोग इससे बचते हैं उन्हें सजा मिलती है.

