Land For Jobs Case: 8 घंटे की पूछताछ के बाद ED दफ्तर से इस अंदाज में निकले तेजस्वी, बनाया विक्ट्री साइन और...| VIDEO

Railways Land For Jobs Case: रेलवे में ‘जमीन के बदले नौकरी’ देने के कथित मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से तकरीबन 8 घंटे तक पूछताछ की. पटना के ED कार्यालय से बाहर निकलते समय पार्टी कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार करते हुए राजद नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) का अंदाज देखने लायक रहा. इस दौरान गाड़ी उन्होंने विक्ट्री साइन दिखाया और विजय अंदाज में नजर आए. इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी के समर्थन में जमकर नारेबाजी की. मालूम हो कि एक दिन पहले इसी मामले में ED ने राजद प्रमुख लालू यादव से तकरीबन 9 घंटे तक पूछताछ की थी.

#WATCH | Patna | Former Bihar Deputy CM & RJD leader Tejashwi Yadav waves at his supporters and party workers as he leaves from the ED office after around 8 hours of questioning in land-for-job-scam. pic.twitter.com/mAzs9Wqjfu

— ANI (@ANI) January 30, 2024