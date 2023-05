Land For jobs Scam: सीबीआई ने RJD सांसद और विधायक के 9 ठिकानों पर रेड डाली

Land For jobs Scam, नई दिल्ली: सीबीआई ने नौकरी के बदले जमीन घोटाले (Land For jobs Scam) के सिलसिले में आज मंगलवार को RJD विधायक किरण देवी (RJD MLA Kiran Devi) और राज्यसभा सदस्य प्रेम चंद गुप्ता (Rajya Sabha member Prem Chand Gupta) के विभिन्न राज्यों में नौ ठिकानों पर तलाशी ली है. अधिकारियों ने यह जानकारी देते हुए कहा, उन्होंने कहा कि घोटाले में दोनों नेताओं की कथित भूमिका सामने आने के बाद तलाशी ली गई है.

CBI raids underway at Delhi residence of RJD Rajya Sabha MP Prem Chand Gupta. pic.twitter.com/VRG99yEghN — ANI (@ANI) May 16, 2023