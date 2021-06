नई दिल्ली: लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) के नेता चिराग पासवान (Chirag Paswan) ने अपने पिता और पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान ( Ram Vilas Paswan ) की जयंती (birth anniversary ) पर 5 जुलाई से बिहार के हाजीपुर से आशीर्वाद यात्रा (Aashirvaad Yatra) शुरू करने की रविवार को घोषणा की. Also Read - UP के कई जिलों में बाढ़ के खतरे का हाई अलर्ट, प्रयागराज, पटना में गंगा का जलस्‍तर बढ़ा

चिराग के नेतृत्व वाले खेमा ने प्रतिद्वंद्वी समूह से जारी लड़ाई के बीच सड़क पर उतरने का फैसला किया है. एलजेपी की कार्यकारिणी में कार्यकारिणी ने रामविलास पासवान के लिए भारत रत्न की मांग का एक प्रस्ताव भी पारित किया गया है. Also Read - पार्टी के बागी नेताओं को चिराग पासवान की चुनौती- 'शेर का बेटा हूं, लड़ाई जारी रहेगी'

Most of the members were present at national executive meeting. The members condemned & opposed the use of party’s symbol & name by expelled members. It has also been demanded to confer Bharat Ratna upon Ram Vilas Paswan & install a big statue of him in Bihar: Chirag Paswan, LJP pic.twitter.com/trjTuQceWS Also Read - Bihar में चाचा-भतीजा के बीच जंग, Chirag Paswan का बड़ा आरोप-रची गई है साजिश, लड़ाई लंबी चलेगी

— ANI (@ANI) June 20, 2021