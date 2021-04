Lockdown in Bihar updates बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने राज्य में पूर्ण लॉकडाउन (Lockdown in Bihar ) लगाने के संकेत दिए हैं. उन्होंने उन लोगों से वापस लौटने को कहा है जो बाहर गए हैं. नीतीश कुमार ने रविवार को एक मीटिंग में कहा कि जितना देर करेंगे कठिनाईयां बढेंगी. नीतीश कुमार ने बिहार में नई पाबंदियों की घोषणा करते हुए कहा, “कोरोना के मामले प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं. आज अभी कुछ देर पहले तक की रिपोर्ट है कि आज ही एक दिन में 8,690 नए मामले सामने आए. विमर्श करने के बाद काफी कुछ निर्णय लिया गया है. कुछ इलाकों को कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा.” Also Read - Nationwide Lockdown: क्या कोरोना पर काबू पाने के लिए फिर लगेगा 'संपूर्ण लॉकडाउन'? अमित शाह ने दिया यह जवाब...

उन्होंने कहा, "जो लोग भी बाहर हैं हम लोगों का अनुरोध है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके लौट आएं. हम लोगों का यह आग्रह है. हम लोगों की तरफ से जो भी सहयोग संभव है, हम करेंगे लेकिन आ जाएं क्योंकि जितना देर करेंगे कठिनाईयां बढेंगी." बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, खबर आई की RT-PCR रिपोर्ट 3-4 दिन में आ रही है. कहीं-कहीं खबर मिली कि रिपोर्ट एक सप्ताह बाद आई है. इसे जल्दी से प्राप्त किया जाए ताकि समय से इलाज शुरू हो जाए. इसके बारे में बहुत ठोस निर्णय लिया गया है. ऑक्सीजन की आपूर्ति हर हाल में समय पर की जाएगी, इस पर बात हुई है.

बिहार में क्या क्या रहेगा बंद और क्या क्या खुलेगा