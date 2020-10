Bihar Assembly Election 2020: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं. बिहार में सरकार को बदलने का संकल्प लेते हुए महागठबंधन ने आज अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है. पटना के मौर्या होटल में आयोजित कार्यक्रम में राजद से तेजस्वी यादव के साथ ही महागठबंधन के तमाम नेताओं की मौजूदगी में संकल्प पत्र जारी कर दिया गया है. कार्यक्रम में कांग्रेस के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला और शक्तिसिंह गोहिल भी मौजूद थे. Also Read - Bihar Polls: 'वोट कटवा' वाले बयान को लेकर चिराग का BJP पर पलटवार, 'अगर ऐसी बात है तो फिर 2014 से क्यों...'

तेजस्वी ने नीतीश पर बोला जोरदार हमला Also Read - तेजस्वी ने नीतीश से किया सवाल-बिहार को स्पेशल स्टेटस दिलवाने डोनाल्ड ट्रंप आएंगे क्या

घोषणापत्र जारी करते हुए महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार की वर्तमान एनडीए सरकार पर हमला बोला. तेजस्वी ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार पिछले 15 वर्षों से राज्य में शासन कर रहे हैं लेकिन इसे विशेष श्रेणी का दर्जा अबतक नहीं दिया गया है. इसके लिए समझौता करने डोनाल्ड ट्रम्प नहीं आएंगे . Also Read - 'बिहार में का बा' के सवाल का जवाब दिया शत्रुघ्न सिन्हा ने, कहा-बिहार में बहुत जान बा...

कांग्रेस नेता ने कहा-बिहार में नई दशा बनाम दुर्दशा का चुनाव है

कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि बिहार में इस बार चुनाव नई दशा बनाम दुर्दशा का चुनाव है, ये चुनाव नया रास्ता और नया आसमान बनाम हिन्दू-मुसलमान का चुनाव है, ये चुनाव नए तेज़ बनाम फ़ेल तजुर्बे की दुहाई का चुनाव है, ये चुनाव खुद्दारी और तरक्की बनाम बंटवारा और नफरत का चुनाव है.

Patna: Mahagathbandhan releases its manifesto for the upcoming #BiharElections

RJD leader Tejashwi Yadav, Congress leader Randeep Singh Surjewala & Shaktisinh Gohil and other leaders are also present. pic.twitter.com/kDIPpUNCG3

— ANI (@ANI) October 17, 2020