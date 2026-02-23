Hindi Bihar

Maithili Thakur Compare Lalu Tejashwi With Mahabharat Dhritarashtra Duryodhana

मैथिली ठाकुर ने क्या दिया था बयान जिस पर मचा है बवाल? जानिए बिहार की राजनीति में घमासान की पूरी कहानी

बिहार विधानसभा में मैथिली ठाकुर के भाषण पर तेजस्वी यादव ने पलटवार किया. उन्होंने कहा जो लोग आरजेडी शासन को जंगलराज कहते हैं. उनके अपने परिवार ने हाल में मधुबनी में चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी.

बिहार की राजनीति में एक बार फिर तीखी बयानबाजी से तूफान आ गया है. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर के बयान से सियासी माहौल गरमा गया है. मामला उस वक्त शुरू हुआ, जब विधानसभा में दिए गए भाषण को लेकर तेजस्वी यादव ने बिना नाम लिए मैथिली ठाकुर पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कुछ लोग विधायक बनते ही खुद को राजनीति का ज्ञानी समझने लगते हैं. तेजस्वी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर लिखा- विधानसभा की कार्यप्रणाली को ठीक से समझे बिना जननायक पर कटाक्ष करना उचित नहीं है. साथ ही उन्होंने दरभंगा में हुई एक दलित लड़की के दुष्कर्म और हत्या की घटना पर चुप्पी को भी मुद्दा बनाया. इस बयान के बाद सियासत में आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है.

लालू यादव की तुलना महाभारत के धृतराष्ट्र से की

दरअसल, अलीनगर से पहली बार विधायक बनी मैथिली ठाकुर ने शिक्षा बजट पर चर्चा के दौरान अपने भाषण में पुरानी सरकार पर हमला बोला. उन्होंने 2005 से पहले के बिहार का जिक्र करते हुए उस दौर को जंगलराज कहा. इसी क्रम में उन्होंने लालू प्रसाद यादव की तुलना महाभारत के धृतराष्ट्र से कर दी और इशारों-इशारों में तेजस्वी यादव को दुर्योधन बताया. उनके इस बयान पर RJD विधायकों ने विरोध किया और सदन में तीखी नोकझोंक देखने को मिली. हालांकि उन्होंने किसी का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया, लेकिन उनके संकेत साफ थे. इस टिप्पणी ने राजनीतिक बहस को और बढ़ावा दिया.

तेजस्वी यादव ने भी किया पलटवार

मैथिली ठाकुर ने अपने भाषण में कहा कि एक समय ऐसा था जब बिहार में कानून व्यवस्था कमजोर और शिक्षा व्यवस्था बदहाल थी. उनके मुताबिक सरकारी स्कूलों की हालत खराब थी, कई इमारतें जर्जर थीं और बजट का असर जमीन पर नहीं दिखता था. मैथिली ने दावा किया कि गरीब परिवारों के बच्चों के लिए पढ़ाई किसी सपने से कम नहीं थी. वहीं दूसरी ओर, तेजस्वी यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि जो लोग आरजेडी शासन को जंगलराज कहते हैं. उनके अपने परिवार ने हाल में मधुबनी में चोरी की शिकायत दर्ज कराई है, जबकि राज्य में उनकी ही पार्टी की सरकार है.

मैथिली ने नीतीश सरकार की उपलब्धियां गिनाईं

अपने संबोधन में मैथिली ठाकुर ने नीतीश सरकार की उपलब्धियां भी गिनाईं. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में प्रगति की है. खास तौर पर साइकिल योजना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस योजना ने बेटियों को स्कूल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. उनके अनुसार, जिन योजनाओं का कभी मजाक उड़ाया गया था, वही आज बदलाव की मिसाल बन चुकी हैं. उन्होंने दावा किया कि अब राज्य में शिक्षा की रोशनी गांव-गांव तक पहुंच रही है.

बयानबाजी से आगे क्या हो सकता है?

इस पूरे घटनाक्रम के बाद से बिहार की राजनीति में माहौल और गरमा गया हैं. फिलहाल बीजेपी की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन आने वाले दिनों में बयानबाजी और तेज हो सकती है. एक तरफ विपक्ष पुरानी सरकार के दौर को लेकर सवाल उठा रहा है, तो दूसरी तरफ सत्तापक्ष अपने कामकाज को उपलब्धि के तौर पर पेश कर रहा है. साफ है कि आने वाले समय में यह मुद्दा विधानसभा से लेकर सोशल मीडिया तक चर्चा में बना रहेगा.

