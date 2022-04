बिहार की राजधानी पटना के गर्दनीबाग थाना इलाके से दिल को दहला देने वाली एक वारदात सामने आई है. यह एक शख्स ने दिन दहाड़े सड़क पर पत्नी और बेटी की हत्या के बाद खुद को गोली मार ली. घटना का दिल दहला देने वाला वीडियो (Patna Murder Video) सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. मामले का पता चलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पिस्टल और शव को अपने कब्जे में लिया. पुलिस मामले की जांच कर रही है. शुरुआत जांच के आधार पर उन्होंने बताया कि मामला घरेलू विवाद का लग रहा है.Also Read - बिहार: बनने से पहले ही धराशायी हो गया पुल, सैकड़ों करोड़ का नुकसान; MLA बोले- कराएंगे जांच

Caught on Camera: Man kills wife, daughter in #Patna (Trigger warning: Visuals are disturbing)#Crime #Patna #Bihar pic.twitter.com/OOnDUAz0I0

— India.com (@indiacom) April 28, 2022