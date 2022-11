बिहार के सारण में तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को कुचला, 18 की हालत गंभीर

Bihar News: बिहार के सारण में एक अनियंत्रित कार ने सड़क किनारे श्राद्ध कार्यक्रम का भोज खा रहे लोगों को कुचल दिया. हादसे में 18 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मिली जानकारी के अनुसार, सड़क किनारे बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे. तेज रफ्तार सभी को रौंदते हुए चली गई. हादसे में कई लोगों को हल्की चोटें भी आई हैं. हादसे की सूचना पुलिस को दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कार चालक फरार हो गया या फिर पकड़ा गया. यह घटना शनिवार रात की है. हादसे के वक्त रोड पर कई लोग मौजूद थे.